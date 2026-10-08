Пластический хирург Голяк назвала 25–35 лет благоприятным возрастом для операций

Эстетические пластические операции возможны с 18 лет при наличии истинных показаний и психоэмоциональной готовности пациента. При этом возраст не является единственным критерием: значение имеют качество мягких тканей, гормональный фон, общее состояние здоровья и способность организма безопасно перенести вмешательство. Об этом «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Татьяна Голяк.

Наиболее благоприятным возрастом для большинства вмешательств специалист считает 25–35 лет. В этот период отмечаются максимальная регенерация, эластичность кожи и осознанность. В 40–45 лет подходят операции по коррекции возрастных изменений, включая блефаропластику, подтяжку лица и шеи, груди, а также абдоминопластику, но требуется повышенное внимание к здоровью. После 60 лет операции возможны, однако необходимы тщательная диагностика, контроль хронических заболеваний и оценка рисков.

Реабилитация меняется с возрастом: до 40 лет заживление проходит быстро, отеки и гематомы рассасываются в сжатые сроки, а рубцы обычно не требуют коррекции. В 40–50 лет восстановление предсказуемо, но требует строгого соблюдения рекомендаций. После 50 лет повышается риск тромбоэмболических осложнений, замедляется заживление и требуется особое внимание к рубцам.