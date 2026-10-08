«Это подделка?» Новая внешность Меган Фокс напугала фанатов

Появление американской актрисы Меган Фокс в подкасте Four Favorites платформы Letterboxed вызвало у поклонников настоящий шок. Подписчики обвинили звезду «Трансформеров» в чрезмерных пластических операциях, а также не исключили, что причиной стал возраст. Внимание на это обратил портал Promi Flash .

В комментариях под выпуском хейтеры начали выкладывать старые фотографии актрисы, а также делать мемы с намеком на ужасный внешний вид той, которую ранее они считали образцом красоты. Дошло до того, что администрация Letterboxed отключила комментарии.

Причина изменения внешности Меган Фокс оказалась вовсе не в ней, а в несвежести ролика. Подкаст платформа записала еще год назад во время спецпоказа фильма «Тело Дженнифер» в Академическом музее кинематографических искусств в Лос-Анджелесе, куда Меган Фокс приехала после рождения четвертого ребенка.

На этот факт обратили внимание поклонники актрисы, которые призвали не осуждать ее внешность.

Сама актриса неоднократно подчеркивала, что не видит смысла в том, чтобы осуждать людей за пластические операции. При этом она отмечала, что часто ей приписывают намного большее количество процедур, чем она прошла на самом деле.

В начале октября Меган Фокс снялась в рекламе средства для потенции компании Ro Sparks. Она появилась на экране в обтягивающем красном комбинезоне и томным голосом рассказала о составе препарата и его эффекте.