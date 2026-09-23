Хирург Ильина предупредила, что уменьшение груди может снизить выработку молока

Беременность после маммопластики возможна, но роды и грудное вскармливание могут изменить результат операции. Возможность кормить ребенка зависит от вида вмешательства, рассказала пластический хирург Евгения Ильина, сообщает газета «Известия» .

По словам Ильиной, во время беременности железистая ткань увеличивается, а кожа груди растягивается. После завершения кормления объем груди может уменьшиться, при этом кожа не всегда возвращается к прежнему состоянию.

После установки имплантов грудное вскармливание в большинстве случаев остается возможным: собственная железистая ткань сохраняется. Объем молока также зависит от анатомии и состояния молочной железы.

При подтяжке груди возможность кормления зависит от хирургической техники. Перемещение соска и ареолы может затронуть протоки и нервные связи. При уменьшении груди хирург удаляет часть железистой ткани, поэтому выработка молока может снизиться.

Ильина посоветовала сообщить хирургу о планах на беременность до операции. Это поможет выбрать технику, позволяющую максимально сохранить ткани молочной железы. Гарантировать, что форма груди после следующих родов не изменится, нельзя.