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    Мосгорсуд признал законным отказ в иске Виктории Бони к Авроре Кибе

    Фото: РИА «Новости»

    Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение Замоскворецкого суда по иску телеведущей Виктории Бони на три миллиона рублей против экс-невесты певца Григория Лепса, блогера Авроры Кибы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

    Боня требовала от Авроры Беляковой (настоящая фамилия Кибы) компенсацию в три миллиона рублей из-за опубликованного в соцсетях поста. В июне суд оставил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации без удовлетворения.

    Киба в своей публикации обвиняла Боню в том, что она якобы продавала свое тело за три тысячи евро женатым мужчинам. Позже блогер удалила пост, и сторона истца не смогла доказать, что он появлялся в аккаунте.

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