Врачи назвали факторы потери костной массы у пожилых людей

Недостаток движения, курение и алкоголь ускоряют потерю костной массы в пожилом возрасте, сообщает « Свободная пресса ».

Врач-эндокринолог Ирина Иголкина назвала недостаток движения главным фактором потери костной массы. По ее словам, без ходьбы, подъема по лестнице и другой нагрузки кости быстрее теряют плотность.

Курение мешает образованию костной ткани и влияет на эстроген у женщин, отметила Иголкина. Регулярное употребление большого количества алкоголя также вредит костям. Дефицит питания важен, но его легче исправить, чем последствия курения или малоподвижности.

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин добавил, что костной ткани необходимы кальций, белок и витамин D. К числу сильнейших факторов риска он отнес прием глюкокортикоидов дольше трех месяцев.