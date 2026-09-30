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    Врачи назвали факторы потери костной массы у пожилых людей

    Эндокринолог Иголкина: недостаток движения снижает плотность костей

    Недостаток движения, курение и алкоголь ускоряют потерю костной массы в пожилом возрасте, сообщает «Свободная пресса».

    Врач-эндокринолог Ирина Иголкина назвала недостаток движения главным фактором потери костной массы. По ее словам, без ходьбы, подъема по лестнице и другой нагрузки кости быстрее теряют плотность.

    Курение мешает образованию костной ткани и влияет на эстроген у женщин, отметила Иголкина. Регулярное употребление большого количества алкоголя также вредит костям. Дефицит питания важен, но его легче исправить, чем последствия курения или малоподвижности.

    Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин добавил, что костной ткани необходимы кальций, белок и витамин D. К числу сильнейших факторов риска он отнес прием глюкокортикоидов дольше трех месяцев.

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