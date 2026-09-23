Клещи на ресницах и не только. Чем может обернуться наращивание
Наращенные ресницы делают взгляд выразительнее и помогают тратить меньше времени на макияж. Однако у процедуры есть и обратная сторона: у некоторых женщин после нее появляются сухость, раздражение и воспаление глаз. Действительно ли в искусственных волосках селятся клещи-салоеды и как избежать неприятных симптомов, выяснил 360.ru.
Как демодекоз связан с наращиванием ресниц
На 44-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов представили исследование: у 24 из 25 женщин, регулярно наращивавших ресницы, обнаружили клещей Demodex folliculorum. Он вызывает заболевание демодекоз.
В работе участвовали 345 девушек и женщин от 16 до 28 лет. Почти половина клиенток салонов — 47,6% — жаловалась на зуд, покраснение, слезотечение или другой дискомфорт. Среди участниц, проходивших процедуру не менее 10 раз, у 85% выявили нарушения работы мейбомиевых желез, которые защищают глаза от пересыхания. У 18 женщин обнаружили раздражение век.
При этом само наличие демодекса еще не означает заболевание. Клещи могут входить в состав нормальной микрофлоры кожи. Об этом 360.ru рассказала дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист, рефлексотерапевт и хирург Марият Мухина.
«Мы напугали вообще всех женщин, которые наращивают реснички или когда-либо наращивали в своей жизни. Я хочу успокоить всех, потому что наращиваю ресницы с 2013 года и никогда не имела каких-либо проблем с демодексом», — успокоила врач.
Интересно
С возрастом клещей Demodex обнаруживают все чаще: в 70 лет их находят почти у 100% людей.
Когда демодекс становится проблемой
Микроскопический клещ способен долгое время жить на коже незаметно. Патологию он вызывает при снижении местного иммунитета, в том числе на фоне ослабления организма, нехватки витаминов или хронической усталости.
Демодекс — это действительно кожный паразит. Но патологию он вызывает только, когда снижается местный иммунитет, потому что это нормальный квартирант в нашей коже.
Марият Мухина
Дерматолог-косметолог
Виновником воспаления после процедуры может стать совсем не паразит, а аллергическая реакция на клей или материалы. Мухина рассказала, что сама столкнулась с аллергией и конъюнктивитом, но после смены мастера проблема исчезла.
«Нужно предъявлять много вопросов к самому мастеру и к материалу. Лично у меня через четыре года появился конъюнктивит, который носил аллергический характер», — рассказала она.
Врач посоветовала следить за санитарными условиями в косметическом кабинете, правильно сушить клей и не открывать глаза во время процедуры. При длительных зуде, раздражении или сухости она рекомендовала немедленно обратиться к офтальмологу.
Здоровье глаз не требует полного отказа от современных методов красоты. Однако безопасный результат начинается с внимательного выбора мастера и бережного отношения к состоянию собственного здоровья.