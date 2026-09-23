Клещи на ресницах и не только. Чем может обернуться наращивание

Наращенные ресницы делают взгляд выразительнее и помогают тратить меньше времени на макияж. Однако у процедуры есть и обратная сторона: у некоторых женщин после нее появляются сухость, раздражение и воспаление глаз. Действительно ли в искусственных волосках селятся клещи-салоеды и как избежать неприятных симптомов, выяснил 360.ru.

Как демодекоз связан с наращиванием ресниц

На 44-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов представили исследование: у 24 из 25 женщин, регулярно наращивавших ресницы, обнаружили клещей Demodex folliculorum. Он вызывает заболевание демодекоз.

В работе участвовали 345 девушек и женщин от 16 до 28 лет. Почти половина клиенток салонов — 47,6% — жаловалась на зуд, покраснение, слезотечение или другой дискомфорт. Среди участниц, проходивших процедуру не менее 10 раз, у 85% выявили нарушения работы мейбомиевых желез, которые защищают глаза от пересыхания. У 18 женщин обнаружили раздражение век.

При этом само наличие демодекса еще не означает заболевание. Клещи могут входить в состав нормальной микрофлоры кожи. Об этом 360.ru рассказала дерматолог-косметолог, диетолог, инфекционист, рефлексотерапевт и хирург Марият Мухина.

«Мы напугали вообще всех женщин, которые наращивают реснички или когда-либо наращивали в своей жизни. Я хочу успокоить всех, потому что наращиваю ресницы с 2013 года и никогда не имела каких-либо проблем с демодексом», — успокоила врач.