Россиянам напомнили о важности онкоскрининга

Скрининг — это целенаправленный поиск определенных заболеваний, который помогает выявить патологии на ранней стадии. О важности процедуры в беседе с 360.ru напомнил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Общая популяция населения в России стареет, что повышает риски по выявлению рака. Благодаря онкоскринингу врачи находят патологии, которые трудно диагностировать, либо встречаются чаще или хорошо лечатся на ранних этапах.

«Скрининг очень сильно влияет на эффективность лечения, потому что выявляет ранние формы», — подчеркнул врач.

Он напомнил, что в большинстве случаев опухоль растет бессимптомно.

«Вы ее замечаете, когда она уже не в первой стадии, когда-либо нарушается целостность ткани, либо формируется узел, который мешает жизни человека», — добавил эксперт.

По его словам, здравоохранение прилагает все усилия для выявления ранних форм онкологических болезней.

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