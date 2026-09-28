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    Врач раскрыл вред дневного сна для здоровья

    Врач Данилов: если днем проспите больше 15-20 минут, то проснетесь разбитыми

    CHROMORANGE / Bilderbox
    Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

    Продолжительный дневной сон, особенно ближе к вечеру, может негативно повлиять на здоровье. При этом человеку достаточно поспать от 15 до 20 минут до обеда, чтобы не проснуться разбитым, рассказал ИС «Вести» невролог, специалист в области неврологии и нейронаук Алексей Данилов.

    «Здесь важно соблюдать два правила. Либо сон должен длиться 15-20 минут, либо час-полтора, чтобы вот этот 20-минутный сон успевал восстановить быстро организм», — сказал он.

    Врач добавил, что, если человек войдет в глубокий сон, то ему нужно пройти весь цикл где-то час-полтора. Если же проснется между 20 минутами и полутора часами, то будет ощущать себя разбитым.

    Также важно помнить, что дневной сон должен быть с 12:00 до 16:00. Если лечь позже, то можно сбить свой циркадный ритм, от которого многое зависит, включая регуляцию активности симпатической системы.

    Ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, как восстановить режим сна осенью, когда сокращается световой день.

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