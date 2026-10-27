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    Врач Умнов предупредил о вреде горячих ванн для сердца и репродукции

    Ванны с температурой воды выше 38—39 °C создают нагрузку на сердце и угрожают репродуктивному здоровью. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает RT.

    Врач объяснил, что горячая вода расширяет периферические сосуды, снижает давление и учащает пульс. При гипертонии, ишемической болезни, аритмии или перенесенном инфаркте это может спровоцировать стенокардию, гипертонический криз, обморок, инфаркт или инсульт. У гипотоников снижение притока крови к мозгу вызывает головокружение и предобморочное состояние, особенно при вставании.

    По словам Умнова, регулярный перегрев паха у мужчин уменьшает количество и подвижность сперматозоидов. Эффект может сохраняться до двух-трех месяцев. Женщинам длительное перегревание не рекомендуется, особенно на ранних сроках беременности, из-за риска гипертермического воздействия на плод.

    Ежедневное распаривание также нарушает защитный барьер кожи, вызывая сухость и зуд. Специалист посоветовал выбирать теплую воду — 36—38 °C, наполнять ванну не выше уровня сердца и проводить в ней не дольше 10—15 минут.

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