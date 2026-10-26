Пенсионерке из Челябинска удалили проросшую из шеи в грудь опухоль

В Челябинске онкологи удалили у пенсионерки 14-сантиметровую опухоль, которая проросла из шеи в грудную клетку. В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что подобные случаи медики встречают крайне редко.

Как рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Артем Гарев, 63-летняя пациентка поступила в отделение с подозрением на рак щитовидки.

«Однако при планировании лечения мы столкнулись с ситуацией, когда стандартная операция по удалению опухоли из одного доступа была невозможна: образование располагалось в левой доле щитовидной железы, при этом его часть распространялась глубоко в заднее средостение», — рассказал Гарев.

Чтобы удалить опухоль, врачи соединили два малоинвазивных хирургических подхода в одной операции — торакоскопический доступ через межреберный промежуток для удаления образования из грудной клетки и трансцервикальный к щитовидной железе через разрез на шее, который позволил оттеснить опухоль от крупных сосудов шеи и пищевода.

Операция длилась около трех часов. Диагноз «узловой нетоксический зоб» подтвердили с помощью гистологического исследования опухоли. Это доброкачественное новообразование, которое развивается медленно и может достигать внушительных размеров без каких-либо симптомов.

Пациентка восстановилась, ее уже выписали домой.

Ранее стало известно, что пенсионер из Приморья неделю носил зубной протез в желудке.