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    Неонатолог Чинчак призвал врачей обращаться к психотерапевтам

    Фото: 360.ru

    Медицинским работникам всех специальностей необходима регулярная психологическая помощь из-за высокого уровня эмоционального выгорания и тяжелых переживаний. Об этом заявил врач-неонатолог Владислав Чинчак в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают».

    «Работу с профильным специалистом в виде психолога и психотерапевта я бы рекомендовал вообще всем докторам любых специальностей и профилей, даже если они не теряют своих пациентов», — сказал он.

    Врач пояснил, что к истощению приводит как постоянная необходимость адаптироваться к разным типам пациентов, так и взаимодействовать с руководством и оформлять большой объем документации.

    Особую нагрузку несут специалисты, сталкивающиеся с детскими смертями, которые оставляют глубокий след в памяти.

    Чинчак отметил, что без профессиональной поддержки врачи со временем ожесточаются и закрываются, теряя контакт с пациентами.

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