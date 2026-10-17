Неонатолог Чинчак призвал врачей обращаться к психотерапевтам

Медицинским работникам всех специальностей необходима регулярная психологическая помощь из-за высокого уровня эмоционального выгорания и тяжелых переживаний. Об этом заявил врач-неонатолог Владислав Чинчак в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» .

«Работу с профильным специалистом в виде психолога и психотерапевта я бы рекомендовал вообще всем докторам любых специальностей и профилей, даже если они не теряют своих пациентов», — сказал он.

Врач пояснил, что к истощению приводит как постоянная необходимость адаптироваться к разным типам пациентов, так и взаимодействовать с руководством и оформлять большой объем документации.

Особую нагрузку несут специалисты, сталкивающиеся с детскими смертями, которые оставляют глубокий след в памяти.

Чинчак отметил, что без профессиональной поддержки врачи со временем ожесточаются и закрываются, теряя контакт с пациентами.