20 октября 2026 12:00 «Маленькие» отстают в математике? Как вес при рождении влияет на успехи в учебе Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Дети, появившиеся на свет с недостаточной массой тела, в подростковом возрасте учатся чуть хуже сверстников. Особенно это заметно по математике. К такому выводу пришла группа исследователей, проанализировавшая данные более 92 тысяч норвежских детей. Научную работу опубликовали в American Journal of Obstetrics and Gynecology. Что именно удалось выяснить ученым, насколько серьезны различия между детьми и сглаживаются ли они с годами, разбирался 360.ru.

Что показало исследование В центре внимания норвежских специалистов оказались дети, родившиеся в срок от 37 до 41 недели. Чтобы отделить недостаточный вес от естественных колебаний, связанных с тем, на какой неделе появился на свет ребенок, ученые использовали статистический критерий: маловесными считали тех новорожденных, чей вес попадал в нижние 10% среди детей того же пола и срока гестации. В итоге оказалось, что в младших классах дети с низким весом при рождении отставали от сверстников по математике примерно на 2,3 балла. Спустя несколько лет, в возрасте 14–15 лет, разрыв практически не сократился и оставался на уровне около двух баллов. По чтению картина была схожей, хотя и менее выраженной. А вот в тестах по английскому языку исследователи не нашли сколько-нибудь заметных различий между группами.

Фото: РИА «Новости»

Авторы работы поспешили успокоить родителей: низкий вес при рождении вовсе не гарантирует проблем с учебой. Однако в некоторых случаях у детей с недостаточной массой тела связь с дальнейшей успеваемостью действительно прослеживалась. В качестве вероятной причины таких различий ученые назвали условия, в которых развивался плод. Например, недостаточный рост в утробе мог быть связан с нарушениями работы плаценты, которая снабжала ребенка кислородом и питательными веществами. Закономерность, о которой знали давно По словам врача-педиатра Юлии Сиверцовой, норвежские исследователи не открыли ничего принципиально нового: специалисты знали об этой закономерности давно. Сам по себе низкий вес малыша редко является единственной проблемой. «Как правило, маленький вес часто связан либо с преждевременными родами, либо с задержкой внутриутробного развития плода из-за проблем с плацентой, инфекцией или хроническим заболеванием матери. Сам по себе низкий вес — это, скорее всего, индикатор перенесенных внутриутробных заболеваний, а не единственная проблема», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Низкий вес ребенка при появлении на свет может сигнализировать о многом — от тяжелой болезни матери во время беременности до генетических изменений, дефицита белка и других элементов, необходимых для построения клеток головного мозга.

Дети с низким и особенно критически низким весом при рождении могут иметь просто букет хронических заболеваний, особенно неврологических. Это всегда было известно педиатрам. Юлия Сиверцова

Влияние на мозг Собеседница 360.ru подчеркнула: полноценно оценить, какое влияние недостаточная масса тела оказала на мозг ребенка, может невролог. Однако в целом все сводится к конкретной причине, вызвавшей низкий вес. В частности, если преждевременные роды были связаны с внутриутробной гипоксией плода, последствия могут быть весьма серьезными. «Голодал мозг ребенка, и умирали клетки мозга еще внутриутробно. У таких детей могут быть неврологические заболевания, которые потом перерастают в эпилепсию», — предупредила специалист. Бывают и совершенно другие ситуации: если мама малыша всю беременность находилась на строгой диете, боясь испортить фигуру, и ребенок от этого недоедал, то его мозг может быть не задет, но при этом не исключаются другие заболевания.

Фото: РИА «Новости»

Когда различия сглаживаются Один из главных вопросов, интересующих родителей, — догоняют ли такие дети сверстников. По словам педиатра, если речь не идет о критических заболеваниях, различия действительно со временем сглаживаются.

Если мы не берем тяжелые болезни при рождении, то, как правило, педиатры считают, что к трем-четырем годам различия уже более-менее сглаживаются.

Если семья тратит время и силы на развитие ребенка, а не пускает все на самотек, то его успехи в школьном обучении могут в итоге ничем не уступать успехам одноклассников. «Все зависит от того, в каких условиях растет ребенок и как с ним занимаются. Если он находится в детском доме, где нет индивидуального подхода, то, к сожалению, ничего не сгладится. Если же он в семье, где им будут плотно заниматься и подключать при необходимости качественных специалистов, то уже через несколько лет разница со сверстниками будет незаметна», — заключила собеседница 360.ru.