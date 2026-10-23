Россиянам объяснили, как отличить грипп от ОРВИ

Кашель и боль в горле при гриппе проявятся только через несколько дней после заражения. Болезнь начнется с общей интоксикации, боли в мышцах и резкого повышения температуры. Об этом сообщила РИА «Новости» доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Грипп, в отличие от других вирусных инфекций, начинается с выраженного симптома — интоксикации. Это резкая головная боль, боли в суставах, боли в мышцах, выраженная слабость», — сказала она.

Буквально за час температура тела, по словам доктора, может подскочить до 39 градусов. При этом ни кашля, ни боли в горле, ни насморка, характерных для ОРВИ, человек не почувствует. Малинникова сообщила, что эти симптомы появятся только через несколько дней.

Подъем заболеваемости начался еще в сентябре, сообщил ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. К тому моменту от гриппа привились более 11 миллионов россиян.