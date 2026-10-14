Инфекционист рассказал, можно ли заразиться лямблиями от домашней кошки

Заразиться лямблиями от домашней кошки можно, однако риск этот весьма умеренный. Такое заявление сделала инфекционист Марият Мухина в беседе с 360.ru.

Существует три основных пути передачи паразитов: через воду, контактно-бытовой и пищевой. Если речь идет о домашних кошках, то механизм заражения фекально-оральный, отметила врач. Человек проглатывает цисты — покрытые оболочкой формы лямблий, которые переносятся от одного хозяина к другому. Во влажной среде цисты сохраняются неделями, отметила Мухина.

«Кошка участвует прежде всего в контактно-бытовой передаче. Это уборка лотка без перчаток и без мытья рук, цисты на шерсти, животное на кровати и на кухонном столе», — поделилась инфекционист.

При этом у лямблий есть генетические варианты — ассамбляжи. Человека поражают в основном A и B, а у кошек чаще встречается ассамбляж F, для человека не опасный, пояснила Мухина.

«Поэтому риск заразиться от домашней кошки реальный, но умеренный. <…> Кошку как источник можно назвать только вероятной версией: без генотипирования это не доказать», — заявила специалист.

Что такое лямблии, где они обитают и как вредят организму человека — в материале 360.ru.