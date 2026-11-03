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    Врач Уланкина рассказала о диспансеризации детей в три года

    В три года дети проходят углубленное обследование у невролога, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и стоматолога. О графике профилактических осмотров рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает RT.

    По словам Уланкиной, приказ Минздрава определяет перечень врачей и исследований для каждого возраста. Самый насыщенный график приходится на первый год: педиатр осматривает младенца ежемесячно.

    В месяц ребенку проводят УЗИ органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, нейросонографию и эхокардиографию. Его также осматривают офтальмолог и детский хирург. В три месяца нужны консультации невролога и травматолога-ортопеда, общие анализы крови и мочи.

    В год ребенка осматривают невролог, хирург, оториноларинголог, окулист и стоматолог. Ему делают электрокардиограмму и повторяют анализы. В два года достаточно визитов к педиатру и стоматологу.

    Далее осмотры проходят ежегодно. В 6—7, 10 и 14—17 лет список специалистов расширяется. В шесть лет к нему добавляются эндокринолог, психиатр, уролог-андролог для мальчиков и гинеколог для девочек.

    Врач пояснила, что скрининг помогает вовремя обнаружить анемию, нарушения сердечного ритма и задержку физического развития. Результаты также нужны для оформления в детский сад, школу и спортивные секции.

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