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    Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление

    Диетолог Соломатина: суп с овощами или бобовыми может снижать давление

    Фото: Медиасток.рф

    На артериальное давление благотворно влияют супы, содержащие овощи и бобовые. Об этом 360.ru сообщила диетолог, нутрицилог Елена Соломатина.

    «Эти компоненты содержат клетчатку, прежде всего нерастворимую. Именно она играет ключевую роль в понижении давления. <…> Фасоль и чечевица содержат фитоэстрагены, которые защищают сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин», — рассказала она.

    Артериальное давление способны снижать чечевичный, гороховый, томатный супы, суп из черной фасоли, минестроне, суп с курицей и овощами.

    Подробнее о влиянии супов на организм и о том, могут ли они заменить лекарства, — в материале 360.ru.

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