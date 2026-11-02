Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление

Диетолог Соломатина: суп с овощами или бобовыми может снижать давление

На артериальное давление благотворно влияют супы, содержащие овощи и бобовые. Об этом 360.ru сообщила диетолог, нутрицилог Елена Соломатина.

«Эти компоненты содержат клетчатку, прежде всего нерастворимую. Именно она играет ключевую роль в понижении давления. <…> Фасоль и чечевица содержат фитоэстрагены, которые защищают сердечно-сосудистую систему, особенно у женщин», — рассказала она.

Артериальное давление способны снижать чечевичный, гороховый, томатный супы, суп из черной фасоли, минестроне, суп с курицей и овощами.

Подробнее о влиянии супов на организм и о том, могут ли они заменить лекарства, — в материале 360.ru.