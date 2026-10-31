«Перестает справляться с жизнью». Психиатр раскрыл признаки аутизма у взрослых
Психиатр Вилков: отсутствие эмоций может быть признаком аутизма после 30 лет
Диагноз аутизм все чаще стали ставить россиянам старше 30 лет, и все чаще — женщинам. Девочки часто скрывают симптомы расстройства аутистического спектра (РАС), на них могут обратить внимание случайно в уже зрелом возрасте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.
Аутизм во взрослой жизни трансформируется в другие диагнозы — чаще всего в шизоидное расстройство личности или в шизофрению, рассказал врач. Он отметил несколько признаков РАС во взрослом возрасте.
- Социальная дезадаптация: низкий уровень коммуникативных навыков.
- Эмоциональная холодность. Низкое или полное отсутствие проявления эмоций.
- Отрыв от реальности. Человек живет в мире фантазий, отгораживаясь от реальности.
«Обычно диагноз или признаки расстройства обнаруживаются случайно во взрослом возрасте, когда происходит декомпенсация, — человек перестает справляться с жизнью, например, не может работать, учиться или впадает в тяжелую депрессию», — отметил психиатр.
Вилков обозначил несколько вариантов течения расстройства. В одном из них больной сохраняет высокий уровень интеллекта и способен выполнять интеллектуальные задачи, но при этом избегает общения с людьми.
При легкой форме шизофрении (адаптивной) человек способен освоить профессию, но во время стресса происходит откат социальных навыков.
При тяжелой форме аутизма наблюдается низкая продуктивность и полное отсутствие потребности в коммуникации. Человек ничем не занимается и ведет замкнутый образ жизни.
При шизофрении также могут наблюдаться галлюцинации, бред, полное равнодушие. При таких симптомах необходимо лечение врача-психиатра. Он может назначить медикаментозную терапию — пожизненный прием нейролептиков. Также понадобится помощь клинического психолога и психотерапевта.
«Лечение аутизма во взрослом возрасте — это длительный и сложный процесс, который требует не только усилий врачей, но и активного участия самого пациента, а также поддержки его близких родственников», — резюмировал Вилков.
Врач психиатр-нарколог Антон Рудковский ранее заявил, что длительное отсутствие сна может вызвать спутанность сознания, подозрительность и нарушения восприятия у предрасположенных к этому людей. При галлюцинациях и дезориентации необходимо срочно обращаться к специалисту.