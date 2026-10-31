«Перестает справляться с жизнью». Психиатр раскрыл признаки аутизма у взрослых

Психиатр Вилков: отсутствие эмоций может быть признаком аутизма после 30 лет

Диагноз аутизм все чаще стали ставить россиянам старше 30 лет, и все чаще — женщинам. Девочки часто скрывают симптомы расстройства аутистического спектра (РАС), на них могут обратить внимание случайно в уже зрелом возрасте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.

Аутизм во взрослой жизни трансформируется в другие диагнозы — чаще всего в шизоидное расстройство личности или в шизофрению, рассказал врач. Он отметил несколько признаков РАС во взрослом возрасте.

Социальная дезадаптация: низкий уровень коммуникативных навыков.

Эмоциональная холодность. Низкое или полное отсутствие проявления эмоций.

Отрыв от реальности. Человек живет в мире фантазий, отгораживаясь от реальности.

«Обычно диагноз или признаки расстройства обнаруживаются случайно во взрослом возрасте, когда происходит декомпенсация, — человек перестает справляться с жизнью, например, не может работать, учиться или впадает в тяжелую депрессию», — отметил психиатр.

Вилков обозначил несколько вариантов течения расстройства. В одном из них больной сохраняет высокий уровень интеллекта и способен выполнять интеллектуальные задачи, но при этом избегает общения с людьми.