В России за неделю выявили более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России зафиксировали более 555 тысяч случаев заболеваний респираторными инфекциями, в том числе гриппом, за последнюю неделю. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В настоящее время в Российской Федерации заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням: на 44-й неделе 2026 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 555 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19», — уточнили в ведомстве.

До этого представители ведомства развеяли мифы о вакцинации против гриппа, напомнив, что только прививка является наиболее эффективным способом защиты от него. Человек не заболеет гриппом после вакцинации, так как современные вакцины содержат не живой вирус, а только его фрагменты. Кроме того, прививка нужна людям, входящим в группы риска. Это маленькие дети, люди старше 60 лет, беременные и больные хроническими заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России привили от гриппа более 35,4 миллиона граждан.