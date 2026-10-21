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    В Башкирии врачи извлекли из бронха пациента зубной протез

    Фото: РИА «Новости»

    Врачи Городской клинической больницы № 1 Стерлитамака удалили зубной протез из бронха пациента, который почти год страдал от кашля. Об этом сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

    По его словам, мужчина почти год постоянно кашлял. Недомогание связывал с возрастом или простудой, поэтому к врачам не ходил.

    «Ситуация изменилась в начале октября, когда состояние ухудшилось, он поступил в РКИБ Стерлитамака с подозрением на пневмонию. Первичное обследование дало неожиданный результат. Врачи увидели то, что никак не вязалось с диагнозом „пневмония“», — заявил он.

    В правом бронхе пациента обнаружили посторонний предмет. Выяснилось, что примерно два года назад мужчина проснулся утром и обнаружил, что потерял зубной протез. Оказалось, что тот не просто выпал, а попал в дыхательные пути.

    В итоге жителя республики отправили на проведение экстренной бронхоскопии. Врачи аккуратно вытащили зубной протез из просвета промежуточного бронха справа.

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