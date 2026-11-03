Назван самый опасный тип головной боли

Сочетание головной боли с рвотой может указывать на различные состояния, в том числе оказаться симптомом опасных заболеваний, включая инсульт. Об этом в разговоре с RT сообщил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Самая опасная головная боль — та, которая не приносит облегчения и начинает провоцировать рвоту. Причин может быть миллион, основная из которых — инсульт», — сказал он.

Врач добавил, что человеку следует насторожиться, если головная боль не проходит несколько часов, несмотря на прием лекарств. Кроме того, она может сопровождать высокое давление.

Он посоветовал обращать внимание на симптомы, чтобы не потерять время, пытаясь заглушить головную боль приемом обезболивающих. Это не лечение, так как проблема останется.

Ранее врач и специалист по долголетию Говри Редди Рокко рассказал, что людям старше 50 лет важно спать по семь-восемь часов в сутки, чтобы организм восстановился и укрепился иммунитет.