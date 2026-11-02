Производство инновационных онкопрепаратов запустят в Калужской области

Он напомнил, что завод компании работает в области уже 10 лет и занимается выпуском 11 различных препаратов, семь из которых производятся по полному циклу.

Объем выпуска новой линии составит до 50 миллионов таблеток. Для запуска производства на предприятие доставили уникальное оборудование для работы в высокоактивными веществами в герметичной среде

«Калужский завод — третья площадка в мире, использующая подобную технологию», — подчеркнул Шапша.

Губернатор добавил, что расширение производства лекарств стало новым шагом в развитие регионального фармационного кластера и вклад в укрепление технологического суверенитета России в сфере производства жизненно важных лекарств.

В пресс-службе компании «АстраЗенека» в комментарии ТАСС уточнили, что на первом этапе запуска на линии начнут выпуск зарегистрированного в России препарата для терапии злокачественных новообразований, вызывающих рак молочной железы, яичников, предстательной и поджелудочной желез.

В конце октября Министерство образования и науки России одобрило создание в Калужской области научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в реализации проекта примут участие «Росатом», МИФИ и НИЦ «Курчатовский институт».