Фейк: в Казахстане среди туристов распространился новый штамм коронавируса

В Сети появились сообщения, что российские туристы начали массово болеть новым опасным штаммом коронавируса в Казахстане. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространяются посты, что российские семьи, отправившиеся в Казахстан, болеют по три-четыре недели. Туристы жалуются, что заразиться можно за несколько часов: утром человек чувствует себя нормально, а к вечеру его мучают рвота, диарея и озноб.

Среди симптомов называют ломоту в теле, температуру до 38 градусов. Также может возникнуть боль в горле, которая сменяется кашлем через несколько дней, насморк, мокрота, на две недели исчезает обоняние.

Заболевшие лечатся в основном сами, но были и случаи госпитализации. Пациенты считают, что переболели новым вариантом коронавируса XFG «Стратус».

По версии вирусолога Виктора Зуева, инфекцию могли завезти из Китая казахстанские туристы. Тяжелое течение болезни объясняется изменением вируса — к новому штамму антител у людей нет.

В качестве доказательства авторы постов прикрепляют видеозапись некой женщины. Она говорит, что столкнулась с рядом симптомов COVID-19, но у нее нет ни температуры, ни кашля.

«И из-за этого людям не выписывают больничный, так как нет температуры, школьникам не выписывают справки. Ну, чуть-чуть болит горло — ну и иди. Но вот у меня состояние, как будто меня убили, вот выжали», — рассказала женщина.

Она задалась вопросом, есть ли еще люди, которые переболели штаммом, и ответила, что им заразились соседи, коллеги и дети в школе.

Правда

На самом деле санитарные ведомства России и Казахстана уже опровергли данные о вспышке принципиально нового опасного штамма коронавируса в республике, сообщил zakon.kz.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения (КСЭК) сообщили, что в Казахстане ведется еженедельный мониторинг. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной, коронавирусную инфекцию регистрируют наряду с другими респираторными болезнями.

«С начала 2026 года выявлено 247 случаев COVID-19, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 942 случая», — уточнили в КСЭК.

Согласно данным лабораторного мониторинга, на территории республики продолжает циркулировать вариант коронавируса «Омикрон», линия XFG, известная как «Стратус». Она фиксируется уже продолжительное время и не является новым вирусом.

«По имеющимся данным, циркулирующие варианты коронавируса не создают дополнительных рисков для здоровья населения», — отметили в ведомстве.

Сообщение о том, что «Стратус» не считается новым штаммом, подтвердили и в Роспотребнадзоре. Его заявление привел «Интерфакс».

Ведомство обратило внимание, что данные о заболевших в Казахстане туристах необходимо корректно интерпретировать.

«Вариант XFG, получивший неофициальное название „Стратус“, не является принципиально новым штаммом SARS-CoV-2: он известен специалистам с января 2025 года и находится под наблюдением международных и национальных органов здравоохранения», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства оперативно мониторят эпидемиологическую ситуацию как в России, так и за ее пределами. Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов подтвердил в беседе с «Газета. Ru», что симптомы «Стратуса» напоминают респираторную инфекцию.

По его словам, нет убедительных данных о том, что этот штамм вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими циркулирующими вариантами.

«По одним только клиническим проявлениям определить конкретный вариант коронавируса невозможно — для этого необходимо лабораторное исследование», — рассказал специалист.

Он назвал появление новых мутаций естественным процессом для вирусов.

«Пока коронавирус продолжает распространяться среди людей, будут возникать новые генетические варианты. Большинство таких изменений не приводит к принципиальному изменению свойств возбудителя», — отметил Шахмарданов.

Врач уточнил, что на рост заболеваемости влияют не только свойства самого вируса, но и сезонность, интенсивность контактов между людьми и постепенное снижение иммунитета после перенесенной инфекции.

Возникновение нового штамма не означает, что он будет особо опасным или обязательно начнется новая масштабная волна.

Опасения касательно новой пандемии COVID-19 развеял академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он рассказал РИА «Новости», что нет никаких оснований для тревоги из-за ситуации в Казахстане.

«Общая ситуация умеренная, надо просто ждать объективную информацию, призывать к прививкам по гриппу. А речи о пандемии по ковиду нигде в мире сегодня не идет», — подчеркнул он.

Онищенко добавил, что сейчас в России регистрируется низкая активность вирусов гриппа и умеренная активность других инфекций, в том числе и COVID-19. Ситуация соответствует прогнозам и не считается опасной для жителей.

В постах про вспышку в Казахстане также есть важное расхождение. На видео женщина говорит, что ее болезнь протекает без температуры, в то время как в тексте в качестве симптомов указывается температура около 38 градусов.