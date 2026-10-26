Оториноларинголог рассказал, как избавиться от многолетней зависимости от капель для носа

Избавиться от многолетней зависимости от сосудосуживающих капель для носа в некоторых случаях помогает хирургическое вмешательство. Однако перед лечением необходимо установить причину постоянной заложенности. Об этом врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Александр Горовой рассказал в беседе с Яной Фомичевой в подкасте «Джентльмены предпочитают» .

По словам специалиста, одним из методов восстановления носового дыхания является радиоволновая вазотомия. Процедура направлена на уменьшение кровоснабжения тканей носовых раковин, что позволяет снизить отечность слизистой оболочки.

«Есть варианты разные: шейверная, лазерная, радиоволновая, классическая подслизистая. Но это все один и тот же термин, который характеризует воздействие на слизистую носа. Уменьшают количество сосудов, потому что избыток кровоснабжения вызывает отек», — объяснил врач.

При этом Горовой подчеркнул, что перед хирургическим вмешательством необходимо пройти обследование. В частности, пациенту могут назначить компьютерную томографию и аллергологические исследования. Это позволяет установить причины хронической заложенности и определить подходящий метод лечения.

«Если мы эти факторы исключим и сделаем операцию, то будет 100-процентный результат. Если мы сделаем только операцию, то эти факторы останутся, и он быстрее вернется к нам, чем если бы мы его пролечили», — пояснил оториноларинголог.

Специалист также отметил, что даже после успешного лечения проблема со временем может возникнуть снова.

«Придете через 10 лет, мы еще прижжем слизистую, и снова будете дышать», — добавил Горовой.

Ранее аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова предупредила о затяжной аллергии из-за теплой осени.