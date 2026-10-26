Оториноларинголог рассказал, как избавиться от многолетней зависимости от капель для носа
ЛОР Горовой: многолетнюю заложенность носа можно устранить хирургическим путем
Избавиться от многолетней зависимости от сосудосуживающих капель для носа в некоторых случаях помогает хирургическое вмешательство. Однако перед лечением необходимо установить причину постоянной заложенности. Об этом врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Александр Горовой рассказал в беседе с Яной Фомичевой в подкасте «Джентльмены предпочитают».
По словам специалиста, одним из методов восстановления носового дыхания является радиоволновая вазотомия. Процедура направлена на уменьшение кровоснабжения тканей носовых раковин, что позволяет снизить отечность слизистой оболочки.
«Есть варианты разные: шейверная, лазерная, радиоволновая, классическая подслизистая. Но это все один и тот же термин, который характеризует воздействие на слизистую носа. Уменьшают количество сосудов, потому что избыток кровоснабжения вызывает отек», — объяснил врач.
При этом Горовой подчеркнул, что перед хирургическим вмешательством необходимо пройти обследование. В частности, пациенту могут назначить компьютерную томографию и аллергологические исследования. Это позволяет установить причины хронической заложенности и определить подходящий метод лечения.
«Если мы эти факторы исключим и сделаем операцию, то будет 100-процентный результат. Если мы сделаем только операцию, то эти факторы останутся, и он быстрее вернется к нам, чем если бы мы его пролечили», — пояснил оториноларинголог.
Специалист также отметил, что даже после успешного лечения проблема со временем может возникнуть снова.
«Придете через 10 лет, мы еще прижжем слизистую, и снова будете дышать», — добавил Горовой.
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