360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса

    ВОЗ: в мире возрастает риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Фото: 360.ru

    Вероятность распространения нового штамма SARS-CoV-2 PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

    Представители ВОЗ отметили, что после обнаружения в мае 2026 года штамм распространился по нескольким материкам.

    «По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», — добавили в организации.

    При этом нет никаких клинических данных, которые говорили бы о более тяжелом течении заболевания, чем при заражении другими вариантами SARS-CoV-2.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России пока не выявили ни одного носителя PJ.2.1. При этом в ведомстве предупредили, что этот штамм может оказаться более заразным, чем другие варианты коронавируса.

    Читайте также

    Ученые рассказали, как остатки коронавируса в организме годами влияют на здоровье

    сгенерировано с помощью ИИ

    В Роспотребнадзоре заявили, что «Стратус» не является новым штаммом коронавируса

    Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

    Ученые рассказали, как остатки коронавируса в организме годами влияют на здоровье

    сгенерировано с помощью ИИ

    В Роспотребнадзоре заявили, что «Стратус» не является новым штаммом коронавируса

    Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19