ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса

Вероятность распространения нового штамма SARS-CoV-2 PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

Представители ВОЗ отметили, что после обнаружения в мае 2026 года штамм распространился по нескольким материкам.

«По мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», — добавили в организации.

При этом нет никаких клинических данных, которые говорили бы о более тяжелом течении заболевания, чем при заражении другими вариантами SARS-CoV-2.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России пока не выявили ни одного носителя PJ.2.1. При этом в ведомстве предупредили, что этот штамм может оказаться более заразным, чем другие варианты коронавируса.