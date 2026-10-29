Врач Старкова назвала скрытые признаки диабета

Диабет может развиваться до появления сильной жажды и постоянной усталости. Об увеличении талии, сонливости после еды и других возможных сигналах рассказала врач классической и китайской медицины Ирина Старкова, сообщает Газета.ru .

Старкова пояснила, что жир вокруг внутренних органов может накапливаться и при нормальном весе. Поэтому важно следить не только за весом, но и за объемом талии.

Регулярная сонливость после еды — повод проверить углеводный обмен. Дрожь, раздражительность и тяга к сладкому через два-четыре часа после приема пищи могут сопровождать колебания глюкозы.

Врач также назвала темные бархатистые участки кожи на шее, в подмышках, на локтях и под грудью, папилломы, зуд, грибковые инфекции и плохо заживающие ранки. У женщин внимания требуют поликистоз яичников, сбои цикла, жесткие волосы на лице, акне и повторные молочницы.

Другие сигналы — два и более похода в туалет за ночь, судороги, беспокойный сон и храп с остановками дыхания. По словам Старковой, апноэ и инсулинорезистентность усиливают друг друга.

Колебания четкости зрения могут быть связаны с перепадами глюкозы. Жжение, покалывание и «ватные» стопы могут возникать уже при преддиабете. Врач также отметила сухость во рту, необычный привкус, кровоточивость десен и пародонтит, пишет «Свободная пресса».