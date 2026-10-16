Россиянам озвучили первые признаки рака молочной железы

Признаками рака груди считаются изменения ее формы и размера, появление уплотнений или выделений из сосков. Об этом РИА «Новости» заявил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.

Он призвал обращать внимание на перемены, чтобы распознать болезнь на начальных стадиях.

«Изменения могут проявляться в виде образования узлов, участков уплотнения или изменения консистенции тканей», — отметил специалист.

По его словам, признаками рака часто считаются незначительные уплотнения, которые могут восприниматься как естественные изменения. Онколог добавил, что выделения из сосков, особенно если они продолжаются в течение длительного времени или усиливаются, требуют комплексного обследования.

Ранее врач Маринэ Гамбарян предупредила, что курение кальяна может приводить к раку, сердечно-сосудистым, бронхолегочным болезням и заболеваниям репродуктивной системы. По ее словам, за одну сессию человек может получить в десятки раз больше никотина, чем от нескольких крепких сигарет.