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    Фармэксперт Лисовский объяснил, как распознать испортившееся лекарство

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Иногда случается так, что у лекарственного средства вроде бы и срок годности еще не вышел, но оно уже неприятно пахнет и имеет другие признаки испорченности. Кандидат экономических наук, ведущий экономист-эксперт на фармацевтическом рынке России и стран СНГ Павел Лисовский рассказал 360.ru, как выяснить, что препарат уже нельзя использовать.

    «У каждого лекарства в инструкции пишут, как оно должно выглядеть, какая текстура мази, например. Если описание отличается, средство применять уже нельзя», — пояснил Лисовский.

    Эксперт подчеркнул: если есть малейшие сомнения в сохранности лекарственного средства — изменился запах, цвет, структура — от его приема следует отказаться.

    «Классический пример — неправильное хранение перекиси водорода. В нормальном состоянии при нанесении на рану будет активное выделение кислорода. Если хранить ее какое-то время на свету, то через два месяца никакого эффекта не будет — препарат уже разрушился», — объяснил фармэксперт.

    При неправильном хранении в лучшем случае эффективность средства упадет, в худшем — можно отравиться.

    Где в доме держать аптечку нельзя, читайте в материале 360.ru.

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