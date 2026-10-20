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    Врач развеял миф о способности красного вина защитить организм от радиации

    Врач Сергеев: не доказано, что красное вино может защитить организм от радиации

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Такой популярный миф, как способность красного вина выводить радиоактивные вещества из человеческого организма, не подтвердился доказательственной базой. Об этом РИА «Новости» рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

    «Есть укоренившееся мнение, что красное вино выводит из организма радионуклиды, но доказательной базы оно под собой не имеет», — сказал он.

    Сергеев добавил, что таким же мифом является и утверждение о водке, которой приписывают подобное свойство. По его словам, дело в том, что крепкий алкоголь на короткое время снижает уровень стресса. Человек, который не способен увидеть радиацию и ощутить ее воздействие в моменте, воспринимает снижение тревожности как позитивный факт.

    Сергеев также предупредил, что спирт в некоторых экспериментах даже усиливал негативные последствия облучения.

    Ранее хирург-кардиолог Джереми Лондон развеял миф о пользе красного вина для сердца.

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