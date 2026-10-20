Доктор Мясников рассказал, кому нужно пить много кофе

Доктор Мясников: людям с жировым гепатозом нужно пить 3–4 чашки кофе в день

Не менее трех-четырех чашек кофе в день нужно пить людям с жировым гепатозом или гепатитом. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников ИС «Вести» .

По словам доктора, напиток полезен в умеренных количествах. Дозу стоит подбирать индивидуально исходя из состояния здоровья.

«Пейте кофе, он только полезен. Ограниченно, конечно, все пишут. Но, например, человеку с гепатитом или жировой печенью – не меньше трех-четырех чашек», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Он также отметил, что кофе вовсе не задерживает всасывание кальция или магния.

Ранее Александр Мясников рассказал о своем благосостоянии. Доктор признался, что тратит почти все свои деньги на увлечения и путешествия.