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    Врач перечислил внешние признаки и симптомы белковой недостаточности

    Врач Сулейманова: тусклая кожа и отеки могут быть признаками дефицита белка

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россияне могут заподозрить у себя дефицит белка по сочетанию физических признаков и изменений в самочувствии, в числе которых общая слабость, утомляемость и  необъяснимая потеря веса. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

    «Признаки белкового дефицита, как правило, не специфичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования», — сказала она.

    Врач отметила, что стоит обратиться к медикам, если снизилась толерантность к физической нагрузке, руки и ноги стали слабее, появились отеки, волосы стали тусклыми и начали выпадать. Если ногти ломкие, раны медленно заживают, тянет к сладкому и снизилась сопротивляемость организма к инфекциям, то и здесь может быть проблема в белке.

    Врач поможет разобраться, назначив при подозрении на дефицит анализ крови на общий белок и альбумин. Также могут потребоваться дополнительные исследования, чтобы исключить ряд заболеваний со схожими симптомами, например, анемию, гипотиреоз или заболевания почек и печени.

    Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что при нехватке витаминов, белка и минералов человек может постоянно чувствовать голод.

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