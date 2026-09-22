Россинам напомнили, что тяга к сладкому может указывать на нехватку белка в рационе

Тяга к определенным продуктам может указывать на нехватку важных веществ в организме. Эксперты рассказали URA.RU , как правильно интерпретировать пищевые маркеры и сбалансировать рацион.

Сильное желание съесть шоколадку может быть связано не только с дефицитом магния, но и с постоянным стрессом. В таких случаях мозг пытается получить быстрый источник удовольствия и энергии.

Острая тяга к фастфуду и жареным блюдам может сигнализировать о нехватке полезных жиров. Организму нужны полиненасыщенные жирные кислоты, например, Омега-3, которые отвечают за клеточные мембраны и гормональный фон.

Желание съесть макароны или выпечку может говорить об истощении запасов гликогена после физических нагрузок. Тело требует немедленного восполнения запасов глюкозы.

Если хочется соленого, это может быть связано с обезвоживанием и дефицитом жизненно важных солей. Натрий регулирует гидратацию тканей и нервно-мышечную проводимость.

Систематическое желание съесть что-нибудь сладкое может указывать на нехватку белка в рационе. Белок переваривается дольше углеводов, продлевая чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.

Чтобы контролировать аппетит, важно осознанно корректировать меню в ответ на сигналы тела. Молочный шоколад можно заменить на горький, а трансжиры — на авокадо, орехи и морскую рыбу.

Сдобную выпечку стоит заменить на сложные углеводы, такие как гречка, овсянка и бобовые. При интенсивных нагрузках важно помнить об изотониках и умеренном досаливании пищи, а в каждый основной прием еды добавлять «белковый якорь» в виде яиц, творога, птицы или рыбы.