11 сентября 2026 20:08 Возраст не помеха: как сохранить густоту и блеск волос после 45 лет Трихолог Галлямова назвала процедуры, которые сохранят здоровье волос после 45 Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С возрастом волосы у женщин могут начать меняться: становятся тоньше, реже и суше. Многие винят в этом седину и гормоны, но немало зависит и от того, как мы моем, сушим и укладываем волосы каждый день. Какие мифы об уходе пора забыть, какие домашние ритуалы действительно работают, а когда без помощи трихолога уже не обойтись, выяснил 360.ru.

Как правильно мыть волосы после 45 лет Мыть голову в любом возрасте нужно одинаково, то есть по мере ее загрязнения, рассказала 360.ru дерматолог, трихолог, профессор и доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Единственное, что может измениться, — частота мытья с возрастом увеличивается», — отметила врач. Она напомнила, что с возрастом у человека меняется гормональный фон, из-за чего может повыситься чувствительность кожи головы. «Если говорить о пышности прически, правила у всех возрастов единые. Но мы должны помнить, что после 45 лет в организме все процессы угасают, а волосы становятся тоньше и реже. Никто не запрещает компенсировать это различными стайлинговыми средствами», — подчеркнула трихолог.

Фото: Andrey Arkusha / www.globallookpress.com

Мифы о мытье волос после 45 Многие верят, что: после 45 нельзя мыть голову каждый день — на самом деле можно, если кожа склонна к жирности;

седина — признак того, что волосы больше не выпадут, — нет, выпадение не связано с пигментом;

чем дороже шампунь, тем лучше для возраста, — важнее состав и тип кожи головы, а не цена;

массаж головы помогает только от выпадения — он также улучшает питание кожи и рост волос. Простые домашние ритуалы для здоровья волос После 45 лет волосы становятся не только тоньше и реже, но и менее блестящими, длинными и густыми, из-за чего в этом возрасте нельзя отрастить точно такую же шевелюру, какая была в 20, считает эксперт. «Чтобы поддержать густоту волос, дома можно применять различные лосьоны. На них могут написать: „Для стимуляции роста волос“ или „Для поддержания роста волос“. Они, как правило, с природными веществами, бывают нелекарственные: их можно применять курсами», — отметила Галлямова.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Кроме того, поможет и мягкий массаж головы. Для этого следует расположить подушечки пальцев на коже и выполнять плавные круговые движения. Начинать следует с линии роста волос на лбу, продвигаясь к макушке, затылку и вискам. Выполнять массаж лучше без длинных ногтей, которые могут травмировать кожу головы. Также не нужно сильно нажимать на кожу: давление не принесет пользы.

Интересно Делать такой массаж можно раз в день в течение одной-двух минут. Ритуал будет особенно полезен, если выполнять его до мытья головы, если далее последуют ухаживающие маски.

«Подойдут увлажняющие, для глубокого очищения и питания маски. Все это можно делать дома», — рассказала 360.ru топ-стилист по волосам Евгения Дубчак. Еще одна хитрость, которая сохранит здоровье волос, — использовать при мытье только теплую воду. Не слишком горячую, от которой идет густой пар, и не холодную, а именно теплую.

Фото: РИА «Новости»

Ошибки в уходе за волосами после 45 лет Распространенные ритуалы, которых следует избегать людям после 40: агрессивное расчесывание мокрых волос — они более хрупкие и чаще ломаются;

использование шампуня для объема при тонких волосах — эффекта не будет, зато кожу головы он пересушит;

отказ от кондиционера — без этого этапа ухода волосы быстро станут ломкими;

тугие прически на каждый день могут провоцировать выпадение по линии роста;

частое окрашивание с осветлением истончает структуру. Врачебные процедуры для здоровья волос после 45 лет Однако если волосы быстро поредели, то следует обратиться к врачу-трихологу, так как причина может быть не только в гормональной перестройке, но и в реальном заболевании, например андрогенной алопеции.

Фото: РИА «Новости»

«Чтобы поддержать густоту волос, есть определенные медицинские манипуляции. Например, у дерматолога или трихолога можно пойти на такие процедуры, как мезотерапия, джет-пил, а затем и плазмотерапия», — отметила Галлямова.

Интересно Мезотерапия — метод эстетической медицины, при котором в средние слои кожи или подкожную клетчатку вводят микродозы полезных веществ: витаминов, гиалуроновой кислоты, аминокислот и пептидов. Джет-пил (от английского Jet Peel — «реактивный струйный пилинг») — аппаратная бесконтактная методика газожидкостного пилинга, основанная на воздействии на кожу мощной струи из сжатого газа и микрокапель физраствора, разгоняемых до сверхзвуковой скорости. Плазмотерапия — метод лечения и омоложения, при котором пациенту вводят его собственную плазму крови, обогащенную тромбоцитами.

Кроме того, у специалиста можно выполнить массаж головы для улучшения кровообращения или криомассаж головы — физиотерапевтическую процедуру, при которой кожу волосистой части кратковременно обрабатывают жидким азотом сверхнизкой температуры (около -196 градусов).

Фото: РИА «Новости»