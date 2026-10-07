Гинеколог Милютина призвала женщин проверять уровень гормона АМГ с 25 лет

Женщинам необходимо контролировать уровень антимюллерова гормона (АМГ) начиная с 25 лет, чтобы вовремя заметить снижение фертильности. Об этом ИА НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

По словам врача, проблемы с репродуктивной функцией сегодня встречаются даже у девушек моложе 20 лет. При этом явных ранних симптомов у таких нарушений нет, а сбой цикла проявляется слишком поздно.

Среди негативных факторов специалист выделила курение, нерациональное питание, дефицит белка и воздействие токсичных веществ, включая пластик.

Милютина порекомендовала сдавать анализ на АМГ каждые два-три года, избегать жестких диет и не откладывать материнство надолго.