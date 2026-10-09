Диетолог Мухина объяснила, чем опасно постоянное чувство голода

Ощущение голода может сохраняться даже при регулярном питании, если организм испытывает нехватку витаминов, минералов и белка, рассказала врач Мухина. По ее словам, дефицит важных нутриентов формирует доминанту полифагии — человеку постоянно хочется есть. Основной причиной эксперты называют высокие цены на продукты, из-за которых люди экономят на мясе, рыбе и твороге, переходя на дешевые каши и макароны.

Мухина также описала механизм «скрытого голодания» из-за пищевой непереносимости. На некоторые продукты выделяются иммуноглобулины, которые связывают их в нерастворимый комплекс. Организм воспринимает это как инфекцию, и все откладывается в жировую ткань на стенках сосудов, в то время как сами клетки продолжают голодать. В группе риска находятся люди в трудном материальном положении, а также те, кто имеет транспортные ограничения или сильную занятость.