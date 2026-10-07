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    Диетолог Русакова назвала суточную норму белка и его основные источники

    Диетолог Русакова: избыток животного белка повышает уровень мочевой кислоты

    Минимальная потребность в белке составляет 0,8 г на килограмм массы тела в сутки. Индивидуальная норма зависит от возраста, активности и здоровья, рассказала диетолог Дарья Русакова, сообщает «Царьград».

    По словам Русаковой, средняя суточная норма для мужчин составляет 75–114 г белка, для женщин — 60–90 г. После 65 лет потребность возрастает до 1,2 г на килограмм массы тела для профилактики потери мышц.

    Белок участвует в работе гормонов, ферментов и антител. Его дефицит может сопровождаться вялостью, снижением концентрации, перепадами настроения и тягой к сладкому. Нехватка белка также ухудшает состояние кожи, волос и ногтей, повышает уязвимость к инфекциям и замедляет заживление ран.

    Источники белка — курица, говядина, рыба, творог и яйца, пишет kp.ru.

    Из растительных продуктов диетолог назвала чечевицу, нут, тофу, гречку и орехи. Вес продукта не равен количеству белка в нем.

    Если обычной пищи недостаточно, Русакова посоветовала обсудить с врачом белковые добавки. Веганам и вегетарианцам, по ее словам, сложнее получить полный набор аминокислот.

    Избыток белка также опасен: он увеличивает нагрузку на почки, а вытеснение овощей и клетчатки из рациона может вызвать запоры и вздутие. Перед изменением питания диетолог рекомендовала сдать базовые биохимические анализы, общий анализ мочи и обратиться к врачу.

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