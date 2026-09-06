Диетолог Поляков назвал грудку самой полезной частью птицы

Диетолог Антон Поляков назвал грудку самой полезной частью курицы и индейки. Белое мясо содержит полноценный белок, мало калорий и насыщенных жиров, сообщает aif.ru .

Поляков отметил, что грудка предпочтительна для рациона благодаря питательности и высокому содержанию животного белка.

«Самой полезной частью является грудка, белое мясо, которое является низкокалорийным, содержит небольшое количество насыщенных жиров. Оно довольно питательное, имеет высокий коэффициент полноценного животного белка», — пояснил специалист.

Куриное мясо содержит витамины группы B, включая B12, B6 и ниацин. Эти вещества участвуют в работе нервной системы и поддерживают когнитивные функции.

Индейка превосходит курицу по содержанию железа и цинка. Регулярное употребление этого мяса может помочь избежать дефицита микроэлементов и поддержать защитные механизмы организма, пишет MK.RU.