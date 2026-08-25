Диетолог Соломатина предупредила о последствиях дефицита белка

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что дефицит белка влияет на мышцы, кожу, иммунитет и работу сердца, передает «Вечерняя Москва» .

При нехватке белка организм начинает расходовать собственные ресурсы. Это приводит к потере мышечной массы, ослаблению связок, хрящей и сухожилий. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями пищеварения.

Соломатина пояснила, что белок необходим не только мышцам: из него состоят клетки крови и иммунной системы, нейромедиаторы, сосуды и сердечная мышца. Дефицит может возникнуть при длительном растительном рационе или веганстве, если пища не дает всех нужных аминокислот.

«Без этого мы бы расползлись, как блинчик», — сказала диетолог.

Неправильное питание с избытком простых углеводов, жирной и жареной пищи может усиливать воспаление и разрушение белков. Если организму не хватает «строительного материала», кожа теряет упругость, появляются морщины, нарушаются обменные процессы и водно-солевой баланс.