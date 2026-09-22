Хирург Умнов заявил, что переизбыток отварного мяса может навредить здоровью

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что чрезмерное употребление отварного мяса может негативно сказаться на здоровье ЖКТ, печени и почек.

Врач заявил, что мясная диета снижает перистальтику кишечника из-за отсутствия клетчатки. Плохо пережеванные куски мяса медленнее расщепляются, что провоцирует процессы брожения и гниения, а также нарушает микрофлору кишечника. Это может вызвать тяжесть, вздутие и тошноту, отметила «Свободная Пресса».

По словам хирурга, системный переизбыток животного белка перегружает почки и печень азотистыми соединениями, повышает уровень мочевой кислоты и риск развития подагры. Также это грозит дефицитом клетчатки и витамина C.

Врач подчеркнул, что безопасная порция отварного мяса составляет 150–200 граммов в день, и мясо не должно быть основой каждого приема пищи. Кроме того, его необходимо сочетать с овощами и тщательно пережевывать.