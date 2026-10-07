Диетолог Мухина назвала резкое похудение опасным для сердца

Резкое снижение веса способно вызвать кардиомиопатию и сердечную недостаточность из-за потери мышечной массы. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, отказ от еды провоцирует биохимический стресс и дефицит калорий. В таких условиях организм расщепляет не только жировые запасы, но и белки, что ведет к ослаблению сердечной мышцы и ухудшению снабжения органов кислородом, отметил «Ридус».

Мухина добавила, что хроническое недоедание способствует развитию орторексии, анорексии и булимии. Кроме того, экстремальный сброс веса грозит нарушениями в работе эндокринной системы, болезнями ЖКТ, остеопорозом и анемией.