The Conversation: возвращение веса после диет связано с метаболической адаптации организма

Возвращение сброшенных килограммов связано с физиологической адаптацией организма, а не только с недостатком силы воли. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на научные обзоры.

Специалисты пояснили, что после похудения тело снижает расход энергии и перестраивает регуляцию аппетита, усиливая чувство голода. Из-за метаболической адаптации прежний рацион перестает создавать дефицит калорий, поэтому потеря веса замедляется или прекращается.

Для удержания результата эксперты рекомендуют не усиливать ограничения, а выстраивать долгосрочные привычки: включать в рацион достаточное количество белка и клетчатки (овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов), а также заранее планировать приемы пищи.