Врач Шиндряева предупредила о скрытой потере мышечной массы после 35 лет

После 35-40 лет человек может терять мышечную массу при неизменном весе, заявила главный врач ГП № 2 Наталья Шиндряева. Этот процесс связан с саркопенией, сообщает Life.ru .

Врач пояснила, что саркопения развивается из-за возрастных изменений гормонального фона, недостатка физической активности и нарушений питания. Дефицит белка и изменения обмена веществ также могут ускорять потерю мышечной и костной ткани.

Обычные напольные весы не отражают изменения состава тела, поэтому проблема может долго оставаться незаметной. Ослабление мышц повышает нагрузку на суставы и позвоночник, ухудшает координацию и увеличивает риск падений, переломов и быстрой утомляемости.

Шиндряева отметила, что мышцы поддерживают осанку, защищают суставы, влияют на выносливость и уровень сахара в крови. Она добавила, что москвичи могут пройти цифровую оценку рисков через приложение комплексной программы столичного здравоохранения.