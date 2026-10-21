Врач Кондрахин объяснил, как курение необратимо повреждает легкие

Сигареты и вейпы могут привести к хронической обструктивной болезни легких в любом возрасте. О последствиях заболевания рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает «Вечерняя Москва» .

Врачи прогнозируют рост числа случаев хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) среди людей 16–40 лет, регулярно использующих электронные сигареты. Среди жалоб — кашель, одышка, боль в горле, свистящее дыхание и изменение голоса.

Кондрахин пояснил, что курение нарушает проходимость бронхов и вызывает необратимые изменения. Также может развиться эмфизема: стенки альвеол разрушаются, газообмен ухудшается.

В отличие от астмы, ХОБЛ снижает дыхательную функцию постепенно, без резких приступов удушья. Нехватка кислорода вызывает хроническую усталость и упадок сил. По словам врача, поздняя диагностика и отсутствие необходимых препаратов могут привести к смерти от удушья.

Терапевт рекомендовал курильщикам ежегодно проходить флюорографию, особенно после 40 лет. При подозрении на ХОБЛ врач назначит рентген легких. Кондрахин подчеркнул, что болезнь прогрессирует и не поддается полному излечению, поэтому важно предотвращать ее развитие.