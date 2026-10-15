В России зарегистрировали препарат для лечения злокачественных опухолей

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ряда злокачественных новообразований «Нимоланцим». Его могут использовать в случаях опухолей пищевода, головы и шеи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также «Нимоланцим» можно применять при лечении отдельных видов злокачественных новообразований головного мозга.

Препарату дали международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения разработки является отечественная фармацевтическая компания АО «Ланцет».

Препарат предназначается для пациентов старше 18 лет. Результаты испытаний показали его клиническую эффективность в составе комбинированной терапии при отдельных онкологических заболеваниях.

Ранее в Москве упростили систему выдачи лекарств для пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт. Теперь препараты можно получить сразу во время выписки из стационара.