Вирусолог Волчков предупредил о риске массового распространения оспы обезьян

Без разработки и применения вакцины оспа обезьян может стать такой же массовой, как ветрянка. Об этом 360.ru рассказал вирусолог Павел Волчков.

По его словам, передача инфекции от человека к человеку со временем усилилась, а сам патоген мутирует в каждом новом организме.

«Нужно понимать, что вирус оспы обезьян — не проблема этого года. Проблема тянется десятилетиями. Практически непатогенный вирус, который плохо передавался от человека к человеку или в самом начале вообще не передавался, сейчас достаточно хорошо передается от человека к человеку, и это очень плохо, но до некоторой степени неизбежно. Если мы ничего не предпримем, это будет такой же вирус, как и ветрянка в России. Если не будет вакцины, он будет такой же массовый», — отметил Волчков.

Подробно о распространении вируса оспы обезьян — в материале 360.ru.