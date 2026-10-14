Запас жизненно необходимых лекарств в России оценили в 8 месяцев

В России есть запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов приблизительно на восемь месяцев, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«У нас существует и механизм индексации цен на лекарственные препараты, которые имеют риски дефицитов, чтобы обеспечить должный запас лекарственных средств на территории страны», — привело его слова РИА «Новости».

Глаголев добавил, что цены на ЖНВЛП растут медленнее инфляции.

Ранее Минздрав рекомендовал добавить еще пять препаратов в перечень жизненно необходимых. Это средства для лечения рака молочной железы и легкого, гепатита C, синдрома Хантера и меланомы.