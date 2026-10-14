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    Запас жизненно необходимых лекарств в России оценили в 8 месяцев

    Минздрав заявил о восьмимесячном запасе важнейших лекарств в России

    Фото: РИА «Новости»

    В России есть запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов приблизительно на восемь месяцев, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

    «У нас существует и механизм индексации цен на лекарственные препараты, которые имеют риски дефицитов, чтобы обеспечить должный запас лекарственных средств на территории страны», — привело его слова РИА «Новости».

    Глаголев добавил, что цены на ЖНВЛП растут медленнее инфляции.

    Ранее Минздрав рекомендовал добавить еще пять препаратов в перечень жизненно необходимых. Это средства для лечения рака молочной железы и легкого, гепатита C, синдрома Хантера и меланомы.

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