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    Онколог озвучил возраст, после которого повышается риск развития рака

    Онколог Хатьков: после 50 лет риск онкологических заболеваний растет

    Фото: 360.ru

    У человека после 50 лет может запускаться процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные. Об этом РИА «Новости» заявил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

    «Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет — его можно считать естественной частью старения», — отметил специалист.

    По его словам, доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет не превышает 6,4%.

    До 10% всех случаев этого заболевания возникает из-за наследственных мутации, треть из которых приходится на гены BRCA1 и BRCA2.

    Хатьков предупредил, что если родственники болели раком груди или яичников, а также если в анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, то лучше пройти генетическое исследование. Также он посоветовал проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком.

    Ранее нарколог Виталий Холдин указал на связь курения и онкологических заболеваний. У курящих женщин риск заболеть раком на на 15% выше.

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