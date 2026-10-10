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    Россиянам раскрыли, к чему может привести полный отказ от сладостей

    Врач Белоусов: отказ от сладкого не навредит, если продолжить получать углеводы

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянам важно не путать отказ от сладкого с исключением углеводов. При этом для большинства здоровых людей исключение добавленного сахара из рациона неопасно, рассказал Lenta.ru гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

    «Если человек перестает есть конфеты, торты и сладкие напитки, но продолжает получать углеводы из круп, картофеля, бобовых, овощей, фруктов и других продуктов, никакого дефицита сахара в организме не возникает», — сказал он.

    Врач добавил, что некоторые люди легче контролируют общую калорийность рациона таким способом. Кроме того, и вкус продуктов становится ярче, и уменьшается количество резких скачков аппетита.

    Чаще всего жесткие ограничения необходимы, когда человек болен. Но и в этом случае речь идет об определенной лечебной стратегии, а не полном отказе от углеводов.

    Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рекомендовала не давать добавленный сахар детям до двух лет, а лучше — до четырех.

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