Сегодня 03:47 Кровью не питаются, но анемию провоцируют. Что такое лямблии, как с ними бороться и при чем тут кошки Инфекционист Мухина: лямблии живут в кишечнике и мешают усвоению железа Фото: 360.ru Эксклюзив

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Лямблиоз — заболевание, вызванное простейшими, которые могут довести организм до анемии и серьезных проблем со здоровьем. Что такое лямблии, как их распознать, как с ними бороться и при чем здесь кошки — в материале 360.ru.

Что такое лямблии и механизм их действия Общественность всколыхнула история жительницы Пушкино, которую долгое время безуспешно лечили от анемии, а оказалось, что она заражена лямблиями. После дополнительного опроса выяснилось, что дома у пациентки живет кошка. Женщине поставили правильный диагноз, устранили первопричину и гемоглобин вернулся в норму. Что же такое лямблии и почему их так сложно выявить, 360.ru рассказала инфекционист Марият Мухина. Врач объяснила, как наличие простейших в организме приводит к анемии. «Почти всегда это следствие нарушения всасывания. Лямблия — это простейшее, а не червь. Кровью она не питается и кровопотерю не вызывает», — отметила Мухина.

Фото: Трофозоиты лямблии / 360.ru

Трофозоиты (активная стадия простейших) прикрепляются к эпителию двенадцатиперстной кишки и нарушают ее работу — препятствуют всасыванию железа, фолиевой кислоты и других микроэлементов. В результате может возникнуть и анемия: она бывает железодефицитной, B12- или фолиеводефицитной, либо смешанной. «При смешанной средний объем эритроцита может оказаться нормальным, и это дополнительно маскирует картину. Вклад вносит и хроническое воспаление: растет гепсидин, и железо хуже усваивается даже из таблеток», — пояснила инфекционист.

Интересно Гепсидин — это пептидный гормон, который играет ключевую роль в регуляции обмена железа в организме.

Настораживающие симптомы и неверные диагнозы Очень часто лямблиоз протекает бессимптомно, отметила врач. «Значительная часть инфицированных — бессимптомные цистоносители, у них инвазию находят случайно, при обследовании по другому поводу. При этом человек остается источником заражения для окружающих», — добавила Мухина.

Интересно Циста — это временная форма простейших, при которой клетка покрывается плотной защитной оболочкой. Эта структура позволяет микроорганизмам переживать неблагоприятные условия: засуху, перепады температур, химическое воздействие. Циста обеспечивает переход от одного хозяина к другому через внешнюю среду.

Насторожить должны неспецифические признаки: усталость, раздражительность, нарушения сна, бледность, сухость кожи, ломкость и исчерченность ногтей, выпадение волос, заеды. Также опасный симптом — снижение массы тела без видимых причин. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут быть вздутие и метеоризм, отрыжка с запахом сероводорода, тошнота, дискомфорт в верхней части живота и около пупка, неустойчивый стул, появившаяся непереносимость молока.

Фото: Циста лямблии / 360.ru

Среди признаков врач также назвала крапивницу, обострение атопического дерматита. При дефиците B12 могут присутствовать симптомы парестезии: онемение или покалывание кончиков пальцев. Мухина отметила, что все эти симптомы неспецифичны, поэтому лямблиоз может годами маскироваться под обычную анемию. «Причин три. Симптомы неспецифичны. Анемию часто лечат не инфекционисты и они не задают себе вопрос: а кто же съел это железо, если человек не вегетарианец и потребляет достаточное количество железосодержащих продуктов. <…> Наконец, однократный анализ кала на цисты бывает ложноотрицательным: цисты выделяются интермиттирующе, с „немыми“ периодами», — пояснила Мухина. Один отрицательный анализ кала принимают за «паразитов нет», хотя цисты выделяются с перерывами, уточнила врач. Самый характерный сигнал, по словам специалиста, — рефрактерная анемия, когда человек месяцами принимает железо, а ферритин не растет, потому что поврежденная слизистая двенадцатиперстной кишки его не всасывает.

Терапевты лечат анемию как самостоятельный диагноз, назначая препараты железа без поиска причины. Марият Мухина инфекционист

Человек может годами жить с неверными диагнозами, прежде чем установят истинную причину, добавила врач.

Фото: РИА «Новости»

«Лечат показатель, а не причину. Пациенту назначают препараты железа, гемоглобин поднимается, и на этом обследование заканчивается. После отмены дефицит возвращается. Таблетки при нарушенном всасывании работают хуже ожидаемого, и это тоже должно настораживать. Кишечные симптомы слабые, их списывают на питание и стресс», — рассказала собеседница 360.ru До выявления лямблиоза обычно ставят: железодефицитную анемию неясного генеза; у женщин ее объясняют обильными менструациями или диетой;

синдром раздраженного кишечника, функциональную диспепсию;

лактазную недостаточность;

хронический гастродуоденит, дискинезию желчевыводящих путей;

астено-невротический синдром, синдром хронической усталости, депрессию;

атопический дерматит, хроническую крапивницу.

Как кошки связаны с лямблиозом В случае с домашними питомцами механизм заражения фекально-оральный: человек проглатывает цисты. Для заражения достаточно 10–25 цист. Во влажной среде и в воде цисты сохраняются неделями и выдерживают обычное хлорирование, пояснила Мухина.



Пути передачи: водный, главный : некипяченая вода из колодцев, родников и открытых водоемов, вода, проглоченная при купании;

контактно-бытовой : грязные руки, предметы обихода, передача от человека к человеку;

пищевой: немытые овощи, зелень, ягоды. «Кошка участвует прежде всего в контактно-бытовой передаче. Это уборка лотка без перчаток и без мытья рук, цисты на шерсти, животное на кровати и на кухонном столе», — поделилась собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

Лямблии бывают нескольких видов. И те, которые чаще всего встречаются у кошек, редко поражают человеческий организм и не особо опасны для людей. Поэтому риск заразиться от домашнего питомца реальный, но умеренный, отметила Мухина. Чтобы его минимизировать, нужно соблюдать элементарные правила гигиены: уборка лотка в перчатках, мытье рук.

Кошку как источник можно назвать только вероятной версией: без генотипирования это не доказать. Марият Мухина

Какие анализы нужно сдать копроантиген Giardia lamblia в кале (ИФА или иммунохроматография): чувствительнее микроскопии;

ПЦР кала на ДНК Giardia intestinalis: самый чувствительный метод;

микроскопия кала на цисты и вегетативные формы: трижды с интервалом два-три дня, в консервант;

антитела в крови (IgM, IgA, IgG): только как вспомогательный анализ. IgG держатся месяцами и не отличают текущее заражение от перенесенного. Обычный анализ кала не всегда показывает наличие лямблий. «Обычный анализ подводит по трем причинам. Цисты выделяются с перерывами, „немые“ периоды длятся до одной-двух недель. Трофозоиты вне кишечника быстро гибнут, поэтому в материале, доставленном с опозданием, их уже не увидеть. Результат искажают антибиотики, слабительные и бариевая взвесь накануне», — рассказала Мухина. Если есть анемия, дополнительно сдают общий анализ крови с индексами (MCV, RDW), ферритин, B12 и фолаты. Чтобы исключить целиакию (непереносимость глютена), нужны антитела к тканевой трансглутаминазе IgA и общий IgA. После лечения сдают контрольный анализ на копроантиген или ПЦР через две-четыре недели.