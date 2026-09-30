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    Врач Кондрахин назвал болезни, которые обостряет сухой воздух при отоплении

    Кардиолог Кондрахин: влажная уборка поможет увлажнить воздух в квартире

    С 1 октября в Москве и Подмосковье официально начинается отопительный сезон. Сухой воздух в квартирах может вызвать проблемы с дыханием, сообщил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Кондрахина, с началом отопительного сезона влажность воздуха в квартире резко падает. Из-за этого пересыхают слизистые оболочки носа: становится трудно дышать, появляются корки и ощущение жжения.

    Врач предупредил, что сухость может привести к атрофическому риниту, а также повысить риск фарингита и бронхита. В норме слизь задерживает пыль и вирусы, но при низкой влажности защитный барьер дыхательных путей ослабевает. Сухой воздух также ухудшает самочувствие людей с уже имеющимися проблемами со здоровьем.

    Чтобы уменьшить вред, Кондрахин посоветовал повышать влажность и следить за чистотой воздуха. В частности, он рекомендовал чаще мыть полы: испаряющаяся с их поверхности вода увлажняет воздух в комнате.

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