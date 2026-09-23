Онищенко рассказал об опасном свойстве гриппа

Вирус гриппа обходит приобретенный ранее иммунитет благодаря мутации. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, его слова привело РИА «Новости» .

«Грипп — уникальная инфекция, которая легко мутирует. Генетический дрейф идет в ту сторону, чтобы обойти иммунитет, который получили в прошлом году», — объяснил специалист.

Онищенко добавил, что перенесенная годом ранее болезнь или сделанная годом ранее прививка от новых штаммов защититься не помогут. По его словам, для формирования популяционного иммунитета нужно провести вакцинацию 60% населения страны.

Заведующий отделением терапии Евгений Борисов предупреждал, что заболеваемость гриппом в предстоящем эпидемическом сезоне может оказаться высокой. Он призвал население своевременно пройти вакцинацию и посоветовал следить за своим иммунитетом.